Osmaniye'de üreticilere sertifikalı tohumluk nohut dağıtıldı

Osmaniye'de, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında 67 üreticiye sertifikalı tohumluk nohut verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş, tohum dağıtım töreninde, projeyle atıl arazilerin tarıma kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Projenin ekonomik ve sosyal kalkınmaya da katkı sağlayacağını ifade eden Kolabaş, 67 üreticiye dağıttıkları toplam 17,5 ton tohumluk nohutla yaklaşık 1200 dekar araziyi yeniden tarıma kazandıracaklarını kaydetti.