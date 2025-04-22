Osmaniye'de Spor Ayakkabı Hırsızlığı: İki Şüpheli Yakalandı

OSMANİYE'de bir işyerinden spor ayakkabı çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kimliklerini belirlediği İ.Y. ve M.K.K.'yi kısa sürede yakaladı.

Olay, 21 Nisan tarihinde kent merkezinde meydana geldi. Bir iş yerinden bir çift spor ayakkabı çalındığı ihbarı üzerine Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin kimlikleri kısa sürede belirlendi. Hırsızlık suçundan kaydı bulunan İ.Y. ve 37 ayrı suç kaydı bulunan M.K.K. çaldıkları ayakkabılarla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,