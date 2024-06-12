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Osmaniye'de Karpuz Üreticileri Ürünlerini Sıcaktan Koruyor

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Osmaniye'de aşırı sıcaklar nedeniyle karpuz üreticileri, ürünlerini gazeteye sarıp üzerini samanla örterek korumaya çalışıyor. Sıcak havada güneş yanığı olmaması için çiftçiler çeşitli tedbirler alıyor.

Osmaniye'de karpuz üreticileri, ürünlerini gazeteye sarıp üzerini samanla örterek aşırı sıcağın etkisinden korumaya çalışıyor.

Çukurova'nın önemli tarım merkezlerinden Osmaniye'de aşırı sıcaklar, günlük hayatın yanı sıra tarım ürünlerini de olumsuz etkiliyor.

Kadirli ilçesinde hasadı devam eden karpuz da aşırı sıcaktan etkilenen ürünler arasında yer alıyor. Sıcak havada çok fazla güneşe maruz kalan karpuzun renginin değişmesinin yanı sıra verimi de düşüyor.

Üreticiler, büyük emekle ektikleri karpuzu, en kaliteli şekilde piyasaya sürmek için sıcakla da mücadele ediyor.

Meyvede güneş yanığı olmaması için çabalayan çiftçiler, karpuzların üzerine gazete ve saman örterek aşırı sıcaktan korumaya çalışıyor.

"Bu sene aşırı sıcak geçiyor"

Üreticilerden Erol Büyükkoç, AA muhabirine, karpuzun olgunlaşmaya başladığını ancak aşırı sıcak nedeniyle ürünün yanma tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

Bunun için bazı tedbirler aldıklarını anlatan Büyükkoç, "Ürün yanmasın diye gazete kağıdı ile sardık. Çok fayda göremeyince bu sefer samanla üzerini örttük. Bundan sonra inşallah ürünümüz yanmaz. Geçen senelerde de ara ara sıcak olmuştu ama bu seneki gibi görmedim. Bu sene aşırı sıcak geçiyor." diye konuştu.

Mehmet Aksu da 20 dönüme ektiği karpuzu aşırı sıcaktan korumak için güneş koruyuculu ilaç uygulaması yaptığını ifade etti.

Aşırı sıcaklar nedeniyle üründe hastalıkların da çıkabildiğine işaret eden Aksu, ilaçlamayla bunun önüne geçmeye çalıştıklarını kaydetti.

İlaçlamanın yarı sıra meyvenin üzerini gazete ve samanla örterek korumaya çalıştıklarını belirten Aksu, bu yılı en az zararla atlatmak için mücadele ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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