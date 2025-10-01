Osmaniye'de Gizli Bölmeden Kaçak Sigara Ele Geçirildi

OSMANİYE'de polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir otobüsün çamurluk kısmındaki gizli bölmeden çok sayıda kaçak sigara ve benzeri ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde şüphe üzerine bir otobüsü durdurdu. Araçta yapılan incelemede, arka çamurluk kısmındaki vidalardan birinin eksik olduğu birinin de gevşek olduğu fark edildi. Diğer vidaların da sökülmesiyle çamurlukta özel bir bölme bulundu. Kapak açıldığında, gizli bölmede siyah poşetler içerisinde 760 paket gümrük kaçağı sigara, 390 paket elektronik sigara tütünü, 394 adet elektronik sigara ve 350 dal puro ele geçirildi. Olayla ilgili otobüs sürücüsü M.S. gözaltına alınırken, emniyet yetkilileri kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

GÖrüntü Dökümü

Otobüsün arka çamurluk vidalarının sökülmesi

Çamurluk altından kapaklı bölme çıkması

Gizli bölmeden kaçak sigara ve benzerlerinin bulunması

Poşetlere sarılı sigara paketleri indirilmesi

Ele geçirilen sigaralardan detay

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: Osmaniye,