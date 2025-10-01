Haberler

Osmaniye'de Gizli Bölmeden Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de polis ekipleri tarafından durdurulan bir otobüste yapılan incelemede, çamurluk kısmındaki gizli bölmede 760 paket gümrük kaçağı sigara, 390 paket elektronik sigara tütünü, 394 adet elektronik sigara ve 350 dal puro ele geçirildi. Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

OSMANİYE'de polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan bir otobüsün çamurluk kısmındaki gizli bölmeden çok sayıda kaçak sigara ve benzeri ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde şüphe üzerine bir otobüsü durdurdu. Araçta yapılan incelemede, arka çamurluk kısmındaki vidalardan birinin eksik olduğu birinin de gevşek olduğu fark edildi. Diğer vidaların da sökülmesiyle çamurlukta özel bir bölme bulundu. Kapak açıldığında, gizli bölmede siyah poşetler içerisinde 760 paket gümrük kaçağı sigara, 390 paket elektronik sigara tütünü, 394 adet elektronik sigara ve 350 dal puro ele geçirildi. Olayla ilgili otobüs sürücüsü M.S. gözaltına alınırken, emniyet yetkilileri kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

GÖrüntü Dökümü

------------------------

Otobüsün arka çamurluk vidalarının sökülmesi

Çamurluk altından kapaklı bölme çıkması

Gizli bölmeden kaçak sigara ve benzerlerinin bulunması

Poşetlere sarılı sigara paketleri indirilmesi

Ele geçirilen sigaralardan detay

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: Osmaniye,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ses getirecek açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Liverpool'u ezdi, Mourinho'yu eski takımı dağıttı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecinin sonuçları

İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecinin sonuçları
Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı

Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.