Haberler

Osmaniye'de Geleneksel Yöntemle Pekmez Hasadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçe ilçesindeki Kaman köyünde çiftçiler, üzümlerini geleneksel yöntemlerle toplayarak pekmez üretiyor. Uzun yıllardır süregelen bu gelenek, atalarından miras kalan bir kültürü yaşatmaya devam ediyor.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde üzümlerini hasat eden çiftçiler, geleneksel yöntemle pekmez hazırlıyor.

İlçeye bağlı 1100 rakımlı Kaman köyünde çiftçiler, bağ bozumunun ardından üzümlerini taştan oyulmuş havuzlarda topluyor.

Vatandaşlar, fıçılarda ezdikleri üzümlerin suyunu odun ateşindeki kazanlarda yaklaşık 6 saat kaynatıyor.

İşlem sonucunda el birliğiyle şişelenen pekmezler, tüketilmeden önce bir süre soğumaya bırakılıyor.

Köy muhtarı Ali Bali, AA muhabirine, geleneksel yöntemle pekmez üretiminin uzun yıllardır devam ettiğini söyledi.

Çiftçilerden Sebahattin Demir de pekmezi imece usulü yaptıklarını ifade ederek, "Atalarımızdan bize miras kalan bu işi elimizden geldiğinde sürdürmeye çalışıyoruz. Pekmez geleneğini bizden sonraki nesillere aktarmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Mert Hasan Işlamaz - Güncel
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
6-1'lik maç sonrası Montella'nın büyük üzüntüsü: Onun da gol atmasını bekliyorduk

6-1'lik maç sonrası büyük üzüntüsü: Onun da gol atmasını bekliyorduk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçelilere 'Keşke gitmeseydi' dedirten gol

Fenerlileri kahreden gol
6-1'lik maç sonrası Montella'nın büyük üzüntüsü: Onun da gol atmasını bekliyorduk

6-1'lik maç sonrası büyük üzüntüsü: Onun da gol atmasını bekliyorduk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.