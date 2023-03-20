OSMANİYE'DE AĞIR HASARLI BİNALARIN YIKIM İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

KAHRAMANMARAŞ merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Osmaniye'de ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. Kentte, arama ve kurtarma çalışmaları bittikten sonra 390 enkaz kaldırılırken, kontrollü bir şekilde ise bugüne kadar 410 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü saat 04.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Osmaniye'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar yapılan incelemeler sonucu 86 bin 588'i hasarsız, 8 bin 834'ü ağır hasarlı, 30 bin 895'i az hasarlı, 1392'si orta hasarlı ve 471 bina ile ilgili acil yıkım kararı verildi. Cumhuriyet savcılığının delil toplama çalışmalarının ardından ağır hasarlı olduğu belirlenen binaların yıkımı ise iş makineleriyle kontrollü olarak sürdürülüyor. Bugüne kadar acil olarak 410 binanın yıkımı gerçekleştirilirken, bunlardan ise 236'sının enkazı kaldırıldı. Osmaniye'de, 165 dönüm alan üzerine kurulan Karaçay Konteyner kentinde ise 841 konteynerin kurulduğu, bunlardan 295'inin oturuma hazır olduğu, 132'sinde ise şuanda 608 afetzedenin kaldığı ve 4 engelli konteynerin bulunduğu kaydedildi. (DHA)