Osmaniye'de 593 bin 700 makaron ve 487 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılan operasyonda bir ikamette 593 bin 700 makaron ve 487 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye'de 593 bin 700 makaron ve 487 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadirli ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.
Adreste 593 bin 700 makaron ve 487 kilogram kaçağı tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmaya götürüldü.