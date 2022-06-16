Osmaneli'de karpuz yüklü kamyonet kaza yaptı Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaza yapan kamyonetteki karpuzlar yola döküldü. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kaza yapan kamyonetteki karpuzlar yola döküldü. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Ankara istikametine gitmekte olan İsmail K'ye ait 11 SF 614 plakalı karpuz yüklü kamyonet, Kaza Camicedit Mahallesinde aynı istikamette seyreden Murat A. idaresindeki Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne (OEDAŞ) ait 06 CJU 366 kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin kasasında bulunan, karpuzların bir bölümü yola saçıldı. Kazada yaralanan olmazken yola saçılan zarar görmeyen bazı karpuzlar, vatandaşların da yardımı ile başka kamyonete yüklendi. Kaza yapan araçların ve yola saçılan karpuzların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. AA / Zeki Ceyhan - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Osmaneli'de karpuz yüklü kamyonet kaza yaptı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.