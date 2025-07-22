Osmancık'ta TOKİ 5. Etap Konut ve İş Yerlerinin Temeli Atıldı

Osmancık'ta TOKİ 5. Etap Konut ve İş Yerlerinin Temeli Atıldı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde TOKİ 5. Etap konut ve iş yerleri için temel atma töreni gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, inşaat çalışmalarını yerinde inceledi ve projenin ilçeye önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Çorum'un Osmancık ilçesinde TOKİ 5. Etap konut ve iş yerlerinin temeli atıldı.

14 Mart'ta düzenlenen ihalenin ardından yüklenici firma, Gürleyik Mahallesi'ndeki alanda 236 konut ve 4 iş yerini inşa etmek üzere çalışmalara başladı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, şantiye alanını ziyaret ederek, inşaat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gelgör, konutların ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, "TOKİ 5. Etap kapsamında Gürleyik Mahallemize 236 konut ve 4 iş yeri kazandıracak proje, ilçemizin büyümesine ve konut ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bu değerli yatırımın Osmancık'ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Emircan Bardak - Güncel
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