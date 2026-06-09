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Ani kalp durmalarına karşı üretilen yerli cihaz Osmancık'ta hizmete sunuldu

Ani kalp durmalarına karşı üretilen yerli cihaz Osmancık'ta hizmete sunuldu
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Çorum'un Osmancık ilçesindeki yüzme havuzu ve spor kompleksine, Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN iş birliğiyle Türk mühendisler tarafından üretilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) şok cihazı yerleştirildi. Cihaz, ani kalp durmalarında hayati müdahale imkanı sunuyor.

Çorum'un Osmancık ilçesindeki yüzme havuzu ve spor kompleksine, Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN iş birliğiyle Türk mühendisler tarafından üretilen Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) şok cihazı yerleştirildi.

Osmancık Belediyesi İlk Yardım Eğitim Merkezi Mesul Müdürü Engin Uysaler, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı onaylı cihazı Türkiye'de temin eden ilk belediye olduklarını söyledi.

Cihazın ambulans olay yerine ulaşıncaya kadar geçen sürede hayati önem taşıdığını vurgulayan Uysaler, "Sağlık Bakanlığı programına alınan ve büyükşehirlerde çeşitli noktalara yerleştirilen ASELSAN üretimi şok cihazımızı belediyemiz olarak temin ederek spor kompleksimize yerleştirdik. Cihaz, ani kalp durmaları ve kalp krizlerinde kişinin kalp ritmini analiz ederek gerekli durumlarda şok uyguluyor." dedi.

Vatandaşların da cihazı rahatlıkla kullanabileceğine işaret eden Uysaler, belediye olarak ilerleyen süreçte vatandaşların yoğun olarak kullandığı farklı noktalara da cihaz yerleştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Cihazın teknik özelliklerine ilişkin bilgi veren Uysaler, "Cihaz kutusundan çıkarıldığı anda siren çalmaya başlıyor. Bu sayede çevredeki vatandaşlar acil sağlık durumundan haberdar oluyor. Pedlerin yerleştirileceği alanlar cihaz üzerinde görsel olarak gösteriliyor. Pedler yerleştirildikten sonra cihazın Türkçe sesli talimatları takip edilerek müdahale gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emircan Bardak
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