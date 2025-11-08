Osmancık Pirinci Teknolojik Yöntemlerle Daha Lezzetli Hale Geliyor

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesindeki çeltiğin modern tesislerde kurutulması, geleneksel yöntemle yapılana göre daha lezzetli ve verimli pirinç üretilmesini sağlıyor.

Coğrafi işaret tescilli Osmancık pirincinde hasat sürecinin tamamlanmasının ardından çeltiğin kurutulması süreci devam ediyor.

Kimi üreticiler çeltiğini harmanda geleneksel yöntemle kuruturken kimileri ise bu işlemi teknolojik siloda ve tesislerde yapmayı tercih ediyor.

İlçenin en önemli gelir kaynaklarından biri olması dolayısıyla Osmancık'ta çok sayıda çeltik işleme tesisi bulunuyor.

Teknolojiye dönük yatırımlarla son dönemde kapasitesini artıran tesislerin her biri, günlük 50 tona kadar pirinç işleyip paketleyebiliyor.

Osmancık'ta ailesiyle yaklaşık 30 yıldır çeltik ekip pirinç üreten Erdal Kanıtemiz de Osmancık Organize Sanayi Bölgesi'ne kurdukları tesiste modern yöntemlerle çeltik işliyor.

Her yıl yaklaşık 500 dekar alanda çeltik üreten Kanıtemiz, mahsulü modern silosunda kuruttuktan sonra tesisine taşıyor. Burada ayıklanan pirinç, paketlenerek tüketiciye ulaştırılmak üzere satış noktalarına gönderiliyor.

"Teknolojik kurutma ürün kalitesini ve işlem hızını artırıyor"

Kanıtemiz, AA muhabirine, 3 yıl önce kurdukları modern tesiste yapılan kurutma sayesinde talebe daha hızlı yanıt verebildiklerini söyledi.

Geleneksel kurutma ile teknolojik kurutma arasında fark olduğuna işaret eden Kanıtemiz, "Teknolojik kurutma ürün kalitesini ve işlem hızını artırıyor. Emek gücünü makine gücüne çeviriyor. Tesiste yapılan kurutma yetişmemiş tanelerin elenmesini ve çevresel atıkların temizlenmesini sağlıyor. Hepsi eşit şekilde kurumuş oluyor, bu da lezzetine ve verim kalitesine yansıyor." dedi.

Osmancık çeltiğinin diğer türlerden hacim anlamında küçük olmasına karşın daha lezzetli olduğunu dile getiren Kanıtemiz, şöyle devam etti:

"Bu nedenle tüketici tarafından tercih ediliyor. Osmancık çeltiği özellikle bölgemizde lezzetiyle tanınıyor. Diğer bölgelerde ekilse dahi Osmancık'taki lezzeti alınamıyor. Türk damak zevkinin alışık olduğu bir pirinç çeşidi. Osmancık çeltiğinin lezzetinin sağlanmasında coğrafi özellikler, Kızılırmak Nehri ve iklim şartlarının önemi var. Diğer çeşitlerden daha küçük taneli olsa da pilav yapıldığında lezzeti ortaya çıkıyor."

Kanıtemiz, Osmancık'ta ortalama dekar başına 700 kilogram olan çeltik veriminin bu yıl iklim şartlarından ötürü bazı yerlerde 400 kilograma kadar düştüğünü sözlerine ekledi.