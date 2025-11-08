Haberler

Osmancık Pirinci Teknolojik Yöntemlerle Daha Lezzetli Hale Geliyor

Osmancık Pirinci Teknolojik Yöntemlerle Daha Lezzetli Hale Geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde modern tesislerde kurutulan çeltik, geleneksel yöntemlere göre daha kaliteli ve lezzetli pirinç üretilmesini sağlıyor. 50 tona kadar pirinç işleyebilen tesisler, teknolojik yatırımlarla üretim kapasitelerini artırıyor.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Çorum'un Osmancık ilçesindeki çeltiğin modern tesislerde kurutulması, geleneksel yöntemle yapılana göre daha lezzetli ve verimli pirinç üretilmesini sağlıyor.

Coğrafi işaret tescilli Osmancık pirincinde hasat sürecinin tamamlanmasının ardından çeltiğin kurutulması süreci devam ediyor.

Kimi üreticiler çeltiğini harmanda geleneksel yöntemle kuruturken kimileri ise bu işlemi teknolojik siloda ve tesislerde yapmayı tercih ediyor.

İlçenin en önemli gelir kaynaklarından biri olması dolayısıyla Osmancık'ta çok sayıda çeltik işleme tesisi bulunuyor.

Teknolojiye dönük yatırımlarla son dönemde kapasitesini artıran tesislerin her biri, günlük 50 tona kadar pirinç işleyip paketleyebiliyor.

Osmancık'ta ailesiyle yaklaşık 30 yıldır çeltik ekip pirinç üreten Erdal Kanıtemiz de Osmancık Organize Sanayi Bölgesi'ne kurdukları tesiste modern yöntemlerle çeltik işliyor.

Her yıl yaklaşık 500 dekar alanda çeltik üreten Kanıtemiz, mahsulü modern silosunda kuruttuktan sonra tesisine taşıyor. Burada ayıklanan pirinç, paketlenerek tüketiciye ulaştırılmak üzere satış noktalarına gönderiliyor.

"Teknolojik kurutma ürün kalitesini ve işlem hızını artırıyor"

Kanıtemiz, AA muhabirine, 3 yıl önce kurdukları modern tesiste yapılan kurutma sayesinde talebe daha hızlı yanıt verebildiklerini söyledi.

Geleneksel kurutma ile teknolojik kurutma arasında fark olduğuna işaret eden Kanıtemiz, "Teknolojik kurutma ürün kalitesini ve işlem hızını artırıyor. Emek gücünü makine gücüne çeviriyor. Tesiste yapılan kurutma yetişmemiş tanelerin elenmesini ve çevresel atıkların temizlenmesini sağlıyor. Hepsi eşit şekilde kurumuş oluyor, bu da lezzetine ve verim kalitesine yansıyor." dedi.

Osmancık çeltiğinin diğer türlerden hacim anlamında küçük olmasına karşın daha lezzetli olduğunu dile getiren Kanıtemiz, şöyle devam etti:

"Bu nedenle tüketici tarafından tercih ediliyor. Osmancık çeltiği özellikle bölgemizde lezzetiyle tanınıyor. Diğer bölgelerde ekilse dahi Osmancık'taki lezzeti alınamıyor. Türk damak zevkinin alışık olduğu bir pirinç çeşidi. Osmancık çeltiğinin lezzetinin sağlanmasında coğrafi özellikler, Kızılırmak Nehri ve iklim şartlarının önemi var. Diğer çeşitlerden daha küçük taneli olsa da pilav yapıldığında lezzeti ortaya çıkıyor."

Kanıtemiz, Osmancık'ta ortalama dekar başına 700 kilogram olan çeltik veriminin bu yıl iklim şartlarından ötürü bazı yerlerde 400 kilograma kadar düştüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Narin Güran cinayetinde sessizlik bozuldu! Amca Salim Güran cezaevinden konuştu

Narin cinayetinde sessizlik bozuldu! Amca cezaevinden konuştu
Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler: Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek

Dansöz oynatıyorlar! Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Fenerbahçe, taraftarı delirten o hakem için UEFA'ya gidiyor

Fenerbahçe taraftarını delirten isim için harekete geçti
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Arda Güler'e Real Madrid'den büyük onur

Arda'ya Real Madrid'den büyük onur
Vatandaşı kandıran engelli pazarcı için savcılık harekete geçti

Türkiye'nin gündemine oturan pazarcı asıl şimdi yandı
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü

Mucize gibi olay! Kendi kendine yanan ateş dualarla söndü
12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti

12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 şirketin faaliyet izni iptal edildi
İstanbul'un göbeğinde iş insanına dayak! O anlar kamerada

İstanbul'un göbeğinde iş insanına dayak! O anlar kamerada
title