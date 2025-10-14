Osaka Expo 2025 Sonuçlandı: 6 Ayda 25 Milyon Ziyaretçi

Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen ve 6 ayda 25 milyondan fazla ziyaretçi çeken Osaka Expo 2025 fuarı sona erdi.

"Geleceğin toplumunu şekillendirmek" temasıyla 13 Nisan'da kapılarını açan Osaka Expo 2025, 6 aylık serüvenini tamamladı.

Osaka açıklarındaki yapay Yumeshima adasında düzenlenen fuar, 158 ülke ve bölgeden toplam 25,2 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

Kapanışa katılan Japonya Veliaht Prensi Fumihito, konuşmasında, fuarı "ortak zorluklara çözüm için birlikte düşünme fırsatı" olarak niteledi.

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru da konuşmasında, fuarın "bölünme yerine dayanışma ve çatışma yerine hoşgörüyü" temsil ettiğini bildirdi.

Fuar alanında, "hayatları birleştirmek, güçlendirmek ve kurtarmak" olarak tanımlanan üç tematik bölgede, ülke pavyonları konumlandı.

Her ülkenin, kendi kültür ve teknolojilerini tanıttığı fuarda ev sahibi Japonya, yaşamı farklı açılardan ele alan 8 farklı pavyonu açık tuttu.

Ziyaretçi hedefi

Fuar için belirlenen 28,2 milyon ziyaretçi hedefi yakalanamadı. Ülkenin 2005'te düzenlediği Aichi Expo fuarını, 22 milyon kişi ziyaret etmişti.

Ulusal basında, artan inşaat maliyetleri, pavyonların tamamlanışındaki gecikmeler ve halkın düşük ilgisinin fuarı gölgede bıraktığı kaydedildi.

Pavyonların sökülüp kaldırılmasına gelecek hafta başlanacak ve fuar arazisi, Şubat 2028 sonuna kadar Osaka şehrine iade edilecek.

Simge yapı

"Büyük Halka" adı verilen 2 kilometre uzunluğa, 20 metre yüksekliğe sahip halka şeklindeki dev ahşap yapı, Expo'nun simgesi kabul edildi.

Guinness Dünya Rekorları tarafından "dünyanın en büyük ahşap mimarisi" olarak tescillenen yapının 200 metresinin korunacağı aktarıldı.