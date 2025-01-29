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Ortaca'da Turizm Geliştirme Toplantısı Yapıldı

Ortaca'da Turizm Geliştirme Toplantısı Yapıldı
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde, turizm sezonuna hazırlık çalışmalarının değerlendirildiği 'Turizm, Tanıtım ve Geliştirme' toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, fuar ve festival planları ile turizm tesislerinde yangın tedbirleri görüşüldü.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde " Turizm, Tanıtım ve Geliştirme" toplantısı düzenlendi.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ile turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla Muğla Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, turizm sezonuna hazırlık çalışmaları değerlendirildi.

Planlanan fuar, festival ve organizasyonlar hakkında katılımcılara bilgi verildi ve kentteki turizm tesislerinde olası yangınlara karşı alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Toplantıda, ilçe turizm kurulunun kurulması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ömer Kundakçı - Güncel
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