Ortaca Belediye Spor Kulübü Yangında Hayatını Kaybedenler İçin Saygı Duruşunda Bulundu
Ortaca Belediye Spor Kulübü futbolcuları, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenler için antrenmana siyah eşofmanla çıkarak saygı duruşunda bulundu. Takım, Denizli Yeşil Çivrilspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Ortaca Belediye Spor Kulübü futbolcuları, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybedenler için antrenmana siyah eşofmanla çıkarak saygı duruşunda bulundu.
Bölgesel Amatör Lig 7'nci grupta mücadele eden Ortaca Belediye Spor Kulübü hafta sonunda yapacağı Denizli Yeşil Çivrilspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antrenman öncesi sporcular ve teknik ekip Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 76 kişinin anısına saygı duruşunda bulundu.
Ortaca Belediye Spor Teknik Direktörü Mustafa Çolakoğlu, yangında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.