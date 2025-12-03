Haberler

Çin'in Xinjiang Bölgesinde Orta Asya'ya Ticareti Güçlendirmeye Yönelik Forum Düzenlendi

Çin'in Xinjiang Bölgesinde Orta Asya'ya Ticareti Güçlendirmeye Yönelik Forum Düzenlendi
Güncelleme:
Çin'in Urumqi kentinde düzenlenen Tianshan Forumu, Orta Asya ülkeleri arasındaki ticaret ve yatırım imkanlarını geliştirmek amacıyla bir araya gelen 300'ü aşkın temsilciyi ağırladı. Forumda, enerji, ulaştırma ve dijital bağlantı imkanları gibi konular ele alındı.

URUMQİ, 3 Aralık (Xinhua) -- Orta Asya Ekonomik İşbirliği için Tianshan Forumu salı günü Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de başladı. Bölgede ticaret ve yatırımın geliştirilmesini hedefleyen foruma 300'ü aşkın hükümet yetkilisi, finans kuruluşu, düşünce kuruluşu ve özel sektör temsilcisi katıldı.

"Orta Asya'da Bağlantı ve Yatırım İmkanlarının Önünü Açmak" temasıyla düzenlenen iki günlük forumda, Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği üyesi ülkeler bir araya geldi. Forumda ticaret, ulaştırma, enerji ve dijital bağlantı imkanlarına odaklanıldı.

Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, açılış konuşmasında Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği işbirliğinin kaydettiği ilerlemeye dikkat çekerek işbirliğinin ölçek ve derinliğinin, üye ülkelerdeki halkların yararına olacak şekilde genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

Etkinliği düzenleyen Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği Enstitüsü Başkanı Charymuhammet Shallyyev, "Tianshan Forumu, politika yapıcıları, özel sektörü, kalkınma ortaklarını ve araştırma topluluğunu birbirine bağlayan bir köprü işlevi görecek ve karşı karıya kaldığımız ortak zorluklara çözümler sunacaktır" dedi. Shallyyev, enstitünün 2015 yılında Urumqi'de faaliyete geçmesinden bu yana 180'den fazla araştırma çalışması yürüttüğünü ve 150 eğitim programı aracılığıyla Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği üye ülkelerinden 2000'den fazla hükümet yetkilisine destek sağladığını belirtti.

Pakistan Federal Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı İhsan İkbal de mevcut küresel konjonktürün köklü bir dönüşüm geçirdiğini ve Orta Asya ile Güney Asya'nın küresel ekonomik büyümenin temel itici güçleri olarak ortaya çıktığını ifade etti. Pakistan ile Çin arasındaki ortak projelerin başarısını vurgulayan bakan, sanayi, halklar arası etkileşim, tarım ve teknoloji alanlarında daha derin işbirliği çağrısında bulundu.

Forumda ayrıca, Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği Enstitüsü ve Xinjiang bölgesel maliye dairesi tarafından kurulan Orta Asya mali işbirliği araştırma merkezinin lansmanı da gerçekleştirildi.

Orta Asya, Avrasya'nın kalbinde yer alan önemli bir merkez konumunda. Çin ile Orta Asya arasındaki ticaret, Mayıs 2023'te düzenlenen ilk Çin-Orta Asya Zirvesi'nden bu yana hızla artarak 2024 yılında toplam 94,8 milyar ABD dolarına ulaştı. Birden fazla Orta Asya ülkesiyle sınırı olan Xinjiang, Kuşak ve Yol güzergahında temel bir merkez olarak rolünü güçlendiriyor.

