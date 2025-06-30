Orta Amerika'dan ABD Gümrük Vergilerine Tepki

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Orta Amerika Kalkınma Vakfı Başkanı Oscar Cabrera, ABD'nin Orta Amerika'nın ihracatına yönelik gümrük vergilerinin haksız olduğunu belirtti ve bu durumun bölge ekonomilerine zarar verdiğini ifade etti. Cabrera, ABD pazarına bağımlılığın azaltılması çağrısında bulundu ve olumsuz ekonomik etkilerin devam ettiğini vurguladı.

SAN SALVADOR, 30 Haziran (Xinhua) -- Orta Amerika Kalkınma Vakfı Başkanı Oscar Cabrera, ABD'nin Orta Amerika'dan yapılan ihracatı hedef alan gümrük vergilerinin haksız olduğunu ve bölge ekonomilerine zarar verdiğini söyledi.

Orta Amerika ülkelerine ABD pazarına bağımlılıklarını azaltma çağrısında bulunan Cabrera, Xinhua'ya yaptığı açıklamada bölge genelinde ihracatın, özellikle de ABD'yle ticarette kilit öneme sahip sektörler olan tarım ve tekstilde yüzde 1-2 oranında düşebileceği uyarısında bulundu.

ABD politikalarının olumsuz etkisinin halen sürdüğünü söyleyen Cabrera, sadece El Salvador'un bu yıl 100 milyon ABD doları kadar zarar edebileceğini ifade etti.

Özellikle gıda ve tıbbi malzeme gibi ithal mallarda tüketici fiyatlarının artacağı tahmininde bulunan Cabrera, bu durumda hanehalkı bütçelerinin zorlanacağını ve enflasyonun artacağını söyledi.

Cabrerar, Orta Amerika ülkelerine ticareti çeşitlendirme ve ABD pazarına olan bağımlılıklarını azaltma çağrısında bulundu.

Cabrera, Orta Amerika'nın anlık ticari şoklara hazırlıklı olmak ve geleceğe dönük ekonomi modelini yeniden konumlandırmak şeklinde ikili bir zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Cabrera, "Verimliliği ve inovasyonu artıran ve düşük değerli tarımın ötesine giden uzun vadeli sanayi politikalarına ihtiyacımız var" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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