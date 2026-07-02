Karacabey: Sahada, yangınla mücadelede en önemli paydaşlarımız muhtarlarımızdır

ORMAN KÖYLERİNE DESTEK PROJESİ TESLİM TÖRENİNE KATILDI

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, muhtarlarla yapılan bilgilendirme toplantısının ardından, ORKÖY projesi kapsamında 38 orman köyüne 17 milyon liralık destekleme programına katılmak üzere İnegöl ilçesine geçti. İnegöl Orman İşletme Bahçesi'nde düzenlenen törene Karacabey'in yanı sıra, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve İnegöl Kaymakam Vekili Murat Kütük katıldı. Burada yaptığı konuşmada orman yangınlarında vatandaşların ve köylülerin ekiplerle birlikte müdahale ettiğini belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Bir yerde orman yangını çıktığında bizim teşkilatımızın haberi olup hareket ederken bir bakıyorum köylülerimiz traktörleriyle, tankerleriyle oraya müdahale ediyorlar. Biz bundan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bir ikaz da yapmamız gerekiyor burada. Orman yangınıyla mücadele çok zor. Tecrübe ve eğitim isteyen bir çalışma. Dolayısıyla bütün orman köylülerimizin orman yangın köylüsü olmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız Allah korusun orada çalışırken başlarına bir iş geldiğinde hem mallarına hem kendi canlarına gelecek zararda orman gönüllüsü olurlarsa o imkanlardan da yararlanabiliyorlar" dedi.

'YANGINLARIN ÇIKMAMASI MÜMKÜN'

Orman yangınlarının hiç çıkmamasının mümkün olduğunu dile getiren Karacabey, "Çünkü baktığımız zaman orman yangınlarının yüzde 90'ından fazlası maalesef insan kaynaklı çıkıyor. Yani vatandaşlar olarak, bu ülkenin vatandaşları olarak bizler biraz daha dikkatli olursak, yangına sebep olan işte bir sigara izmariti, anız yakılması, atıkların yakılması veyahut da piknik ateşi, avcı ateşi her ne dersek diyelim bazen bir kaynak kıvılcımı ya da bir spiral kıvılcımı yangına sebep olur hale geldi. Hasat makinaları, hasat sırasında yangına sebep olur hale geldi. Bu hususlara dikkat edersek yangınların çıkmaması mümkün. O yüzden sizlerden ricamız özellikle gördüğümüz, bildiğimiz, tanıdığınız herkese bu konularda yanlış yapan birisi olduğunda ikaz etmek. Her şeye rağmen yangın yine de başlamışsa bunu mutlaka en yakın orman idaresine bir şekilde 112'ye arayarak bildirmek yangınların büyümeden daha küçükken söndürülmesini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

KIRSAL KALKINMAYA DESTEK

Konuşmaların ardından program çerçevesinde orman köylerinde yaşayan vatandaşlara üretimi artırmak ve kırsal kalkınmaya katkı sunmak amacıyla, 9 haneye 4x4 traktör, 6 haneye ceviz hasat ve ilaçlama makineleri, 6 haneye 2'şer dönüm mavi yemiş yetiştiriciliği desteği, 1 haneye traktör arkası tomruk çekme vinci, 3 haneye römorklu çapa makinesi, 4 haneye hamur yoğurma makinesi ve seyyar köy fırını, 1 haneye 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı, 20 haneye traktör arkası çapalama makinesi ve 8 haneye süt sağma makinesi desteği verildi.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı