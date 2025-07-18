Orhaneli'de IPARD III Programı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

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Orhaneli'de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından IPARD III Programı kapsamında 7. başvuru çağrı ilanı ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Kaymakam Muhammed Furkan Tuna ve TKDK Bursa İl Koordinatörü Bekir Güre katıldı.

Orhaneli'de IPARD III Programı kapsamında yayımlanan 7. Başvuru Çağrı İlanı hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen program dahilinde yayımlanan ilana ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirme toplantısına Kaymakam Muhammed Furkan Tuna ve TKDK Bursa İl Koordinatörü Bekir Güre katıldı.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
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