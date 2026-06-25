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Ordu’nun Yaylalarında Meralardaki Su Birikintileri Mandalar İçin Serinleme Alanı Oldu

Ordu’nun Yaylalarında Meralardaki Su Birikintileri Mandalar İçin Serinleme Alanı Oldu
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Ordu'nun Aybastı ve Mesudiye Keyfalan yaylalarında etkili olan yağışların ardından oluşan su birikintileri ve küçük göletler, meralarda otlayan mandaların serinleme alanı haline geldi.

Ordu'nun Aybastı ve Mesudiye Keyfalan yaylalarında etkili olan yağışların ardından oluşan su birikintileri ve küçük göletler, meralarda otlayan mandaların serinleme alanı haline geldi.

Hava sıcaklığının güneşli günlerde 20 dereceye kadar ulaştığı bölgede mandalar, günün belirli saatlerinde bu göletlere girerek serinliyor.

Meralarda oluşan su birikintileri, özellikle sıcak havalarda mandalar için doğal dinlenme ve serinleme alanı oluşturuyor.

Sulak alanlarda vakit geçiren mandalar ise ortaya güzel görüntüler çıkarıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, AA muhabirine, kent genelinde manda yetiştiriciliğinin çoğunlukla Aybastı, Mesudiye, Kumru, Korgan, Gölköy ve Altınordu ilçelerinde yapıldığını söyledi.

İl genelinde toplam manda sayısının 1073 olduğunu belirten Ay, mandaların sulak alan ve mera koşullarına iyi uyum sağladığını ifade etti.

Ay, üreticilerin mandaları özellikle kaymak, yoğurt ve peynir üretiminde tercih ettiğini aktararak, "Bir mandanın yıllık süt verimi, bakım ve genetik özelliklere bağlı yaklaşık 1000 ile 3 bin litre arasında değişebilir." dedi.

Desteklemelere de değinen Ay, "Manda yetiştiriciliği kapsamında ilimizdeki yetiştiricilere 2024'te 646 bin 600 lira, 2025'te ise 1 milyon 220 bin lira malak desteklemesi ödemesi yapılmıştır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
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