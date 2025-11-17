Haberler

Ordu Kruvaziyer Turizmine Açılıyor: Rıhtım Uzatma Çalışmaları Devam Ediyor

Ordu Kruvaziyer Turizmine Açılıyor: Rıhtım Uzatma Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Ordu'da kruvaziyer turizmi için sürdürülen rıhtım uzatma çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydedildi. Altınordu'da, mevcut rıhtımın uzunluğunun artırılması ve modern bir yolcu kabul merkezi inşa edilmesi hedefleniyor. Proje tamamlandığında haftada 1-2 kruvaziyer gemisinin yanaşması öngörülüyor.

Ordu'nun kruvaziyer turizmine uygun hale gelmesi için başlatılan rıhtım uzatma çalışmasının devam ettiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu'da uzun yıllar boyunca şehrin ticaretine, yolcu taşımacılığına ve şehir turizmine hizmet eden, ekonomik ömrünü doldurması sebebiyle 2017 yılında kapatılan rıhtımda çalışma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalarda rıhtım uzunluğunun 410 metreye çıkarılacağı vurgulandı.

Proje kapsamında 3 bin 900 metrekare rıhtım alanı, 2 adet yat ve yolcu teknesi iskelesi, uluslararası standartlarda modern yolcu kabul merkezi inşa edileceğine işaret edilerek, "Proje tamamlandığında Altınordu ilçesine haftada 1–2 kruvaziyer geminin yanaşması öngörülüyor. Bu da aylık yaklaşık 10 bin turistin şehre gelmesi anlamına geliyor." ifadeleri kullanıldı.

Projede iskelenin ilk 20 metrelik kısmında su içi mesnet betonu dökülerek önemli bir aşamanın geride bırakıldığı belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Bu bölümde eski beton yapılar söküldü, dip taraması yapılarak proje kotuna uygun kazı gerçekleştirildi ve ihtiyaç duyulan taş dolgu sonrası su içi beton çalışmaları tamamlandı. Projenin en önemli etaplarından biri olan kazıklı sistem için 90 santimetre çapındaki çelik borular sahaya getirildi. 13 Kasım itibarıyla yeni iskelenin ilk kazık imalatına başlandı. Toplamda 30–40 metre derinliğe uygulanacak 133 adet kazık ile rıhtımın hem mevcut hem yeni bölümü güçlendirilmiş olacak. Mevcut kazıklar da taşıma kapasitesini artıracak şekilde yenileniyor."

Açıklamada, uluslararası yolcu gemilerinin Ordu'ya güvenli ve hızlı şekilde giriş çıkış yapabilmesi için tasarlanan gümrük binasında projelendirme sürecinin de tamamlanarak temel kazısına geçildiği, bu yapının Altınordu'nun kruvaziyer turizmine açılan kapısı olacağına işaret edildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
