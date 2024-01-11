Ordu Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Ordu Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Öksüz, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz", "Deprem: Umut"ta Halil Fidan'ın "İçimdeki Çocuk" karelerini seçen Öksüz, "Spor"da Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları", "Haber"de Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Çevre-Yaşam"da ise Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın Donduğu An" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Öksüz, geçen yıl yaşanan gelişmelerin fotoğraflara en iyi şekilde yansıtıldığına işaret ederek, başarılı karelere imza atan AA muhabirleri ve foto muhabirleri ile çalışmada emeği geçenleri kutladı.

Ordu Emniyet Müdürü Atilla Aksoy da "Haber" kategorisinde Jose Colon'un "Hayat Yolculuğu", "Çevre-Yaşam"da Mustafa Yalçın'ın "Paris Sokakları", "Spor"da ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük Topçuları" fotoğrafını tercih etti.

"Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden Aydın Arik imzalı "Ha Gayret" adlı fotoğrafı seçen Aksoy, "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Montaser Alsawaf'ın "Masumiyet" adlı karesine oy verdi.

Aksoy, fotoğrafların her birinin birbirinden kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Açıkçası seçerken zorlandık. Ama şunu ifade etmeliyim ki bazen yüzlerce sayfanın, bazen bir kitabın ifade edemediği konuyu, bir fotoğraf karesi çok daha güzel, çok daha sağlıklı bir şekilde ifade ediyor." dedi.

AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Aksoy, çalışmayı derleyip bir araya getiren ilgilileri de kutladı.