Haberler

Ordu'da Dev Kış Turizmi Hamlesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'daki Göndeliç Dağı, Cumhurbaşkanı Kararı ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edildi. 4 bin hektarlık alanda 30 kayak pisti, 30 otel ve 70 bin kişilik günlük kapasiteyle dev kış turizm merkezi kurulacak.

Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki Göndeliç Dağı'nda kış turizm merkezi yapılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu'nun kış turizminde marka kent olma hedefinde yeni bir döneme girildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde 2019 yılından itibaren gerçekleştirilen yatırımlarla Çambaşı Kayak Merkezi'nin turizm altyapısının güçlendirilerek dört mevsim yaşayan bir turizm merkezine dönüştürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güler'in yıllardır üzerinde çalıştığı ve her aşamasını yakından takip ettiği Göndeliç Dağı 19 Haziran 2026 tarihli ve 11446 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edildi. Bu kapsamda Başkan Güler'in yıllardır üzerinde durduğu ve titizlikle çalıştığı dev kış turizmi merkezi Göndeliç Dağı'nda hayat bulacak. 4 bin hektarlık alanda uygulanacak olan proje kapsamında 120 kilometrelik 30 kayak pisti, 9 mekanik tesis ve doğal yaşam alanları düşünülürken, günlük 70 bin kişi kapasite, 30 otelde 28 bin 954 yatak kapasitesi ve 3 bin 500 kişilik istihdam ile de bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacak."

Öte yandan proje tamamlandığında Ordu'nun turizm potansiyelinin büyüyeceği, yeni istihdam alanlarıyla kent ekonomisinin önemli bir hareketlilik kazanacağı da vurgulandı.

Kaynak: AA
Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! Sakız çiğneyerek geldi

Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! Sakız çiğneyerek geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 dakikada 1 milyon liralık vurgun yaptılar: O anlar kamerada

Geldiler, 20 dakikada milyonluk vurgun yapıp gittiler

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: 2 ilde 4 yeni nesil suç örgütü çökertildi

İki ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Onlarca gözaltı var

Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur

Gökçek'e adliye girişinde Arınç soruldu, verdiği tepki çok konuşulur
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz hiçbir şeyden haberleri yok! İlk kez görüntülendiler

NATO petrol boru hattı patladı! Ekipler bölgeye sevk edildi

NATO petrol boru hattında patlama! Yetkililer bölgeye sevk edildi
Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: Savcı çağırsa koşarım

Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı