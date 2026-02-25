Haberler

Ordu'da Tekstil Sektörü Değerlendirme Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Ordu Valisi Muammer Erol'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, tekstil sektörünün bölgedeki önemi ve karşılaştığı sorunlar tartışıldı.

Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında Tekstil Sektörü Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan Vali Erol, tekstil sektörünün sağladığı istihdamla il sanayisinin lokomotifi olduğunu belirtti.

Kentte üretim ve istihdam sağlayan tüm sanayi kuruluşların, işletmelerin kendileri için çok önemli olduğunu akran Erol, "Onların karşılaştıkları sorun ve sıkıntıların giderilmesi noktasında bu toplantılarımızı yapıyoruz. Bu toplantıları yapmaktaki amacımız sorun ve sıkıntıları sektör temsilcilerinden dinlemek ve kamu kurumlarımızın yöneticileri ile birlikte çözüm üretmektir. Daha önce de çeşitli sektörlerin temsilcileriyle bu toplantılarımızı yapmıştık." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Mustafa Ekinci ise Ordu'da yer alan tekstil sektörü hakkında bilgi verdi.

Kentte sanayi sicil bilgi sistemine kayıtlı 871 firmanın 87'sinin tekstil sektöründe faaliyet gösterdiğini anlatan Ekinci, tekstil sektörünün imalat sanayindeki toplam istihdamın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğunu vurguladı.

Ekinci, tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların 32'sinin OSB'ler içinde, 55'inin ise OSB'ler dışında bulunduğunu aktararak, "Ordu OSB'de toplam istihdamın yüzde 45'i, Fatsa OSB'nin yüzde 61'i, Ünye OSB'nin yüzde 27'si, tüm OSB'lerin yüzde 4'ü tekstil sektöründen oluşmaktadır. Özellikle Fatsa OSB'de tekstil sektörü belirleyici konumdadır." değerlendirmesinde bulundu.

Sektör temsilcilerinin sorun ve taleplerini dile getirdiği toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hüseyin Öztürk de katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
