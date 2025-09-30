Ordu'da Süt Üretimini Destekleyen Proje: Süt Soğutma Tankı Desteği

Ordu'da süt toplama merkezleri ve aile işletmelerine, ev tipi süt soğutma tankı desteğinde bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, tarım ve hayvancılık alanında üretim ve verimin artırılması amacıyla üreticilere desteğini sürdürdüğü belirtildi.

Süt sığırcılığını yaygınlaştırmak, süt üretimini ve kalitesini artırmak amacıyla önemli projelerin hayata geçirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Büyükşehir Belediyesi çiğ süt altyapısını geliştirerek sütün kalitesini ve pazar değerini artırmak amacıyla 9 farklı lokasyonda 25,5 ton kapasiteli süt toplama merkezi kurdu. Bununla sınırlı kalmayan Büyükşehir Belediyesi, 30 aile işletmesine 200 ve 300 litre kapasiteli ev tipi süt soğutma tankı desteği verdi."

Açıklamada, destekten yararlanan vatandaşların memnuniyeti de aktarıldı.