Ordu'da Şiddetli Yağış Nedeniyle Dereler Taştı, Yollarda Yarıklar Oluştu - Haberler

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Ordu'da Şiddetli Yağış Nedeniyle Dereler Taştı, Yollarda Yarıklar Oluştu

ANKA - Güncel
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Ordu'da gece başlayıp sabaha kadar devam eden şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, yollarda yarıklar oluştu. Perşembe Sırakovancı Mahallesi'nde bazı evler boşaltıldı.

Ordu'da gece başlayıp sabaha kadar devam eden şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, yollarda yarıklar oluştu. Perşembe Sırakovancı Mahallesi'nde bazı evler boşaltıldı.

Ordu'da meydana gelen sel nedeniyle Perşembe Sırakovancı, İmeçli, Kuyluca, Yeşilköy ilçelerinde sel meydana geldi. Gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan kuvvetli yağmurda dereler taştı. Taşkın nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı.

Perşembe Sırakovancı Mahallesi'nde bazı evler boşaltıldı. Çok sayıda fındık bahçesinde göçükler oluştu.

ANKA / Güncel

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