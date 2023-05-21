Ordu'da polisin durdurduğu araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Ordu'da polisin durdurduğu araçta 2,7 kilogram skunk ve 2 bin 150 adet sentetik uyuşturucu yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Ordu'da polisin durdurduğu araçta 2,7 kilogram skunk ve 2 bin 150 adet sentetik uyuşturucu yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu mevkisindeki polis uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yaptı.
Aramada 2 kilo 700 gram skunk ve 2 bin 150 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçiren polis, sürücü M.P. ile S.G'yi gözaltına aldı.
Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P. ile S.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel