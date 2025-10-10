Ordu'da Koyun Yetiştiricilerine Kırkım Makinesi Dağıtımı

Ordu'da koyun yetiştiricilerine yönelik kırkım makinesi dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, müdürlüğün bahçesindeki programda, kentte küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan yaklaşık 1700 işletme bulunduğunu söyledi.

Bu işletmelerden özellikle koyun kırkım makinesinin desteklenmesi yönünde yoğun talep geldiğini dile getiren Ay, "İlimizde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği her geçen gün artış göstermekte olup son 10 yılda 60 bin baş artışla 183 bin başa ulaşmıştır." dedi.

Ay, koyun yetiştiricilerinin taleplerini karşılayabilmek amacıyla 2024'de Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulmak üzere "Küçükbaş Hayvancılığın Desteklenmesi Projesi"nin hazırlandığını hatırlattı.

Projenin 2025 yılı yatırım programında uygulamaya konduğunu belirten Ay, "Proje kapsamında yüzde 70 hibe destekli şaftlı kırkım makinesi almak için çağrı döneminde 227 küçükbaş hayvan işletmesi başvuruda bulunmuştur." diye konuştu.

DOKAP Başkan Yardımcısı Tolgahan Köken ise küçükbaş hayvancılık noktasında Ordu'nun önemli bir yerde olduğunu vurguladı.

Kentin gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde adından söz ettirecek ürünlere sahip olduğuna işaret eden Köken, "Tabi bu da bizi daha fazla çalışma alanı, daha fazla birlikte beraber iş birliği alanı yapma alanlarımızı da doğuruyor. Bundan sonraki dönemde de bu ve buna benzer çalışmalarla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ordu Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Mustafa Koçkaya da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Muammer Erol, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve üreticilerin katıldığı programda, Küçükbaş Hayvancılığın Desteklenmesi Projesi kapsamında 150 koyun yetiştiricisine yüzde 70 hibe destekli şaftlı koyun kırkım makinesi teslim edildi.