Üye Girişi
Haberler
Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor

Günler sonra konuşan Esad'ın suçladığı tek bir ülke var

 Putin ve Pezeşkiyan'dan 'Suriye' görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı

Putin ve Pezeşkiyan her an Erdoğan'ın kapısını çalabilir

 MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler

Patronlardan asgari ücret çıkışı: Artış bu oranın üzerinde olmamalı
İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti

İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, bu sözlerle isyan etti

Ordu'da Halk Ekmek Fabrikası Üretime Geçti

Ordu'da Halk Ekmek Fabrikası Üretime Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde açtığı Halk Ekmek Fabrikası ile günlük 18 bin ekmek üretimine başladı. Başkan Güler, dar gelirlileri koruma amacında olduklarını vurguladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Halk Ekmek Fabrikası üretime başladı.

Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi'nde faaliyete geçen fabrikanın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kimseye rakip olmadıklarını, tek amaçlarının dar gelirlileri korumak olduğunu söyledi.

Ekmeğin herkes için çok kıymetli olduğuna vurgu yapan Güler, şöyle konuştu:

"Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak, özellikle de dar gelirlileri koruyan, esnafa rakip olmayan bir eser kazandırıyoruz. Emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Şimdi de dar gelirlilerimizi koruyan çalışmaları hayata geçiriyoruz. Öte yandan günde 3 bin kişiye de sıcak yemek dağıtıyoruz. Bunları karşılıksız yapıyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bizim kimsenin ekmeğinde gözümüz yok. Biz kimseye rakip olmuyoruz. Biz kimsenin ekmeğini bölmüyoruz. Biz sadece yol açan ve yol gösteren bir ekip olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ümit ediyorum daha güzel açılışlarda şehrimizin farklı noktalarında yine bir araya geleceğiz. Şunun da altını özellikle çizmek istiyorum, 19 ilçemiz için sürprizlerimiz var. Ben açtığımız bu tesisin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kesilen kurdeleyle fabrikanın açılışı gerçekleştirildi.

Törene Vali Muammer Erol'un yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan belediyeden alınan bilgiye göre, fabrikada ilk etapta günlük 18 bin ekmek üretilecek, ilerleyen haftalarda kapasite 27 bine çıkarılacak. Tesis tam kapasiteyle çalıştığında ise bu sayı 54 bine kadar çıkarılabilecek. Bu hizmetten yararlanmak isteyenler, 14 satış noktasında ucuz ekmek temin edebilecek. Ekmek satış büfeleri tüm ilçelerde yaygınlaştırılacak.

Hafta içi ve cumartesi günleri ekmek satışının yapılacağı büfeler 08.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
img

Ameliyat oldu! İşte son durumu
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden 9 kişi için karar verildi
img

Esra Erol'u şoke eden ayrılık
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

AVM'lere giriş ücretli mi olacak? Kalpazan final mi yapıyor, bitiyor mu (NEDEN)? Roma Atalanta, Sevilla Osasuna ve Porto Casa Pia maçları neden yayınlanmıyor, kanalları mı değişti? Bein Sports CANLI izle! (FENERBAHÇE GAZİANTEP FK) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 2 Aralık Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Kızıl Goncalar 29. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalpazan 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? Kalpazan CANLI izle! 2 Aralık Pazartesi Kalpazan 7. bölüm SON BÖLÜM full HD izle! Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi? Pazartesi hangi diziler var? 2 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.