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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler kazandı

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Hilmi Güler 177 bin 441, İYİ Parti adayı Enver Yılmaz 160 bin 479 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 97,44)

Güler'in öz geçmişi

Mehmet Hilmi Güler, 1949 yılında Ordu'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Güler, aynı üniversiteden mastır ve doktora derecelerini aldı.

1976'da Türk Uçak Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) giren Güler, Grup Başkanı olarak çeşitli uçak ve uçak sistemlerinin seçimi, proje değerlendirme, tezgah ve teknoloji seçiminde çalıştı.

Ereğli Demir Çelik AŞ Yönetim Kurulunda, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunda yöneticilik kademelerinde bulunan Güler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Üye (CEO) olarak görev aldı. Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Türkiye'deki tüm üretimlerden sorumlu Başbakanlık Başdanışmanı olarak çalışan Güler, kurucu üyesi olduğu AK Parti'de MKYK üyeliği ve AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.

3 Kasım 2002'de Ordu'dan AK Parti milletvekili seçilen Güler, 58, 59. ve 60. hükümetlerde 2002-2009 yıllarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü. Güler, daha sonra TBMM AGİTPA (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi) Türk Grubu üyeliğine seçildi. Enerji arz güvenliği ve Turkcell Yönetim Kurulu üyeliği başta olmak üzere uluslararası alanda AGİT bünyesinde görev yapan Güler, 2019 yılında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

AK Parti'nin adayı Güler, evli ve iki çocuk babası olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

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Kaynak: AA / Güncel

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