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Ordu 2023'te En Fazla Göç Alan ve Veren Şehir İstanbul Oldu

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Ordu'nun 2023 yılında en fazla göç aldığı ve verdiği şehir İstanbul oldu. Ordu'dan diğer illere 29 bin 843, diğer illerden Ordu'ya 43 bin 974 kişinin göç ettiği belirtildi.

Ordu'nun 2023 yılında en fazla göç aldığı ve verdiği şehir İstanbul oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2023 yılında Ordu'nun nüfus hareketliliğinin belli olduğu belirtildi.

Ordu'dan diğer illere 29 bin 843, diğer illerden Ordu'ya 43 bin 974 kişinin göç ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ordu'nun 2023 yılındaki net göç hızı ise binde 18,38 oldu. Ordu, 2023'de en fazla göçü 18 bin 505 kişi ile İstanbul'dan alırken, yine 8 bin 22 kişi ile en fazla göçü İstanbul'a vermiş durumda. İlçeler arasında en fazla göç veren ilçe 24 bin 730 kişi ile Altınordu oldu, bu ilçeyi 10 bin 452 kişi ile Fatsa, 7 bin 578 kişiyle de Ünye takip etti. En fazla göç alan ilçelerin başında 15 bin 178 kişi ile yine Altınordu ilçesi oldu. Bu ilçeyi de 8 bin 816 kişi ile Fatsa, 8 bin 320 kişiyle Ünye ilçesi izledi.

Ordu'nun en fazla göç verdiği ilk 10 il, İstanbul (8 bin 22), Samsun (3 bin 163), Giresun (1984), Ankara (1896), Kocaeli (1005), Trabzon (893), İzmir (781), Tekirdağ (548), Antalya (531), Tokat (523) şeklinde oluştu. Ordu'nun en fazla göç aldığı ilk 10 il ise İstanbul (18 bin 505), Samsun (3 bin 871), Ankara (2 bin 335), Kocaeli (1353), Giresun (1321), Tokat (1278), Malatya (874), Tekirdağ (839), Trabzon (817) ve İzmir (733)."

Kaynak: AA / Güncel

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