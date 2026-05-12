Optisyenlik Sektörü, ATO'da Mercek Altına Alındı

(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 66 No'lu Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komitesi organizasyonuyla düzenlenen "Optisyenler Sempozyumu"nda sektöre ilişkin sorunlar, çözüm önerileri ile sektörün eğitim ve istihdam ihtiyaçları ele alındı.

Programın açılış konuşmasını yapan ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, göz hekimi tarafından reçete edilen numaralı gözlükleri hazırlayan, montaj yapan ve uygulayan sağlık tekniklerini ifade eden optisyenlik sektörünün ATO'da 66 No'lu Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komitesi çatısı altında temsil edildiğini, komitenin sektörün sorunlarının çözümü ve gelişimine yönelik çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Yılmaz, optisyenliğin yalnızca ticari değil, aynı zamanda doğrudan halk sağlığını ilgilendiren stratejik bir alan olduğuna dikkati çekerek, "Bu alan tıbbın, sağlığın ve kamusal sorumluluğun konusu. Merdiven altı üretim ve denetimsiz gözlük satışları insan sağlığını riske atıyor. Pazarlarda, zincir marketlerde ya da denetimsiz alanlarda yapılan satışların önüne geçilmesi gerekiyor. Mesleğin eğitim tarafını güçlendirmeli, üniversitelerde lisans ve yüksek lisans programlarını artırmalı ve optisyenliği daha güçlü bir meslek yapısına kavuşturmalıyız" dedi.

GELECEKTE DE VAR OLACAK BİR SEKTÖR

Yılmaz, optisyenliğin gelecekte de varlığını devam ettirecek güçlü bir sektör olduğunu belirterek, "Optisyenlik, gelecek yüzyılda varlığını kaybetmeyecek mesleklerden biri. Bu mesleğin saygınlığını artırmak, gençlerin istihdamını kolaylaştırmak ve sektörü daha güçlü hale getirmek için birlikte hareket etmek durumundayız" ifadelerini kullandı.

Optisyenlik alanında eğitim gören gençlerin istihdamına yönelik projelerin önemini vurgulayan Yılmaz, hastanelerden göz merkezlerine kadar birçok kurumda optisyenlik bölümü mezunlarının daha fazla görev alabilmesinin sağlanması gerektiğini söyledi. Yılmaz, göz taramalarının yaygınlaştırılmasının toplum sağlığı açısından önemine de değindi.

Maliyet artışlarının optisyenlik sektörünü etkilediğini kaydeden Yılmaz, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin finansmana erişim konusunda desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Yılmaz, yerli üretimin teşvik edilmesi, ithalat süreçlerinin kolaylaştırılması ve kayıt dışılıkla mücadelenin güçlendirilmesinin sektörün daha sağlam bir yapıya kavuşması açısından önemine de dikkati çekti.

"MESLEKİ DAYANIŞMA SEKTÖRÜ GÜÇLENDİRİR"

Sektörde dayanışmanın önemine değinen Yılmaz, mesleki birlikteliğin sektörlerin gelişiminde belirleyici rol oynadığını belirtti. Yılmaz, "Birlikte hareket ettiğimiz zaman sektör güçleniyor. Akademi, özel sektör, meslek odaları ve ticaret odaları aynı hedefte buluştuğunda ortaya çok daha güçlü bir yapı çıkıyor. Bu birliktelik hem mesleğin saygınlığını artırıyor hem de gençlerin geleceğini güvence altına alıyor" ifadelerini kullandı.

"DİJİTAL EKRAN GÖZ SAĞLIĞINI ETKİLİYOR"

ATO'nun 66 No'lu Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Turgay Çakmak da optisyenlik mesleğinin yalnızca gözlük satışıyla sınırlı olmayan önemli bir sağlık hizmeti alanı olduğunu belirtti. Çakmak, "Optisyenlik, hastanın ihtiyaçlarının doğru analiz edilmesi, uygun optik çözümlerin belirlenmesi, üretilmesi ve uygulanmasını kapsayan önemli bir sağlık hizmeti. Dijital ekran kullanımının arttığı günümüzde göz sağlığı her zamankinden daha kritik hale geldi. Bu nedenle mesleğimizin bilgiye, yeniliğe ve sürekli gelişime açık olması büyük önem taşıyor" dedi.

Meslek etiği, eğitim ve bilimsel çalışmaların sektör açısından önemli olduğunu ifade eden Çakmak, sempozyumun sektör adına verimli ve yol gösterici sonuçlar ortaya koymasını temenni etti.

Medipol Hastanesi Sağlık Bölümü Müdürü Korhan Özturan, Türkiye Gözlük Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri ve Erzirve Optik Yönetim Kurulu Üyesi Recep Hirik, Zeiss Türkiye İş Geliştirme Uzmanı Emre Doğan'ın da birer konuşma yaptığı programa; ATO'nun 66 No'lu Gözlükçülük ve Fotoğrafçılık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hulusi Yetim, Meclis Üyesi Turgay Kılıç, Komite Üyesi Batuhan Taslı ile çok sayıda sektör temsilcisi ve davetli katıldı.

Kaynak: ANKA