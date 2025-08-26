Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Avrupa Tekvando Şampiyonu Oldu

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen 2025 Avrupa Üniversiteler Arası Dövüş Sporları Şampiyonası'nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), tekvando branşında takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, 22 Ağustos'ta Sluzewiec Hipodromu'nda başlayan ve 385 üniversiteden 1400 sporcunun katıldığı organizasyonda OMÜ, 7 sporcu ile mücadele etti.

OMÜ sporcularından 46 kiloda Tuvanna Nazlı Kesgin, 53 kiloda Senanur Çelik, 73 kiloda Kardelen Demir ve 68 kiloda Gökhan Emre Kesgin altın madalya kazandı.

57 kiloda Edanur Çelik ve 58 kiloda Alihan Kuru bronz madalyanın sahibi olurken, 74 kiloda Berk Yumak çeyrek finalde elendi.

Elde edilen bireysel derecelerin ardından OMÜ, genel sıralamada takım halinde birincilik kürsüsüne çıktı.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, yaptığı değerlendirmede, öğrencilerin elde ettiği başarıdan gurur duyduklarını belirtti.

Aydın, "Sporcularımız yalnızca bireysel performanslarıyla değil, aynı zamanda takım ruhuyla da OMÜ'ün adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı. Ülkemizi ve Samsun'umuzu onurlandıran sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.