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ÖNDER Gençlik, Gençlerle 7 Proje Tanıttı

ÖNDER Gençlik, Gençlerle 7 Proje Tanıttı
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ÖNDER İmam Hatipliler Derneği bünyesindeki ÖNDER Gençlik, ortaokuldan üniversiteye kadar her aşamadaki gençlerle yürütülen 7 projeyi tanıttı. Programa katılan isimler arasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu da yer aldı.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği bünyesindeki ÖNDER Gençlik, ortaokuldan üniversiteye kadar her aşamadaki gençlerle yürütülen 7 projeyi düzenlenen programla tanıttı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü'nde yapılan tanıtımda konuşan ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, bugün imam hatip okullarının 111. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Ceylan, "Bir yandan imam hatip kadrolarının 111 yıldır bu ülkeye ışık oluşunu kutluyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında imam hatipli kadroların güçlü yapılanmalarına, bu güzel birlikteliğe, genç kardeşlerimizin kendi yürüttükleri projelere şahitlik ediyor, bir kez daha haklı mutluluğu ve gururu yaşıyoruz." dedi.

Türkiye'nin en büyük ve en köklü ailesini oluşturduklarını ifade eden Ceylan, ülkenin kalitesini, katma değerini artıracak, Türkiye'nin bayrağını bir adım öteye taşıyacak çok nitelikli işlere imza atmaya devam ettiklerini kaydetti.

Ceylan, Türkiye Yüzyılı'nın, çift kanatlı gençlerin yetişeceği, "hem dünyayı hem de ukbayı kuşanmış" gençlerle inşa edilebileceğini dile getirerek, "Bu sebeple kutlu yürüyüşün içerisinde olduğunuz için, bu anlamlı, dünyaya yön verecek ve ümmetin yeni bir umut ışığı aradığı şu dönemde bu çalışmaların içerisinde yer aldığınız için hepinize canıgönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Katılımcılara hediye takdim edilen programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ile bazı STK'lerin yöneticileri katıldı.

ÖNDER Gençlik'in projeleri

ÖNDER Gençlik bünyesindeki projelerde başı çeken "Türkiye'nin Önderleri" eğitim ve kişisel gelişim programı olarak lise öğrencilerine yönelik yapılıyor.

Üniversite öğrencilerine yönelik kariyer programı olarak yer alan "Kılavuz Gemisi" projesinin yanı sıra "Hukuk Genç", "Tekno Genç", "Finans Genç", "Mars" ile "Şampiyonlar Turnede" projeleri de dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel

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