OMÜ'de Türkçe'yi öğrenen yabancı öğrencilere sertifikaları verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OMÜ'de Türkçe'yi öğrenen yabancı öğrencilere sertifikaları verildi

AA - Mehmet Kumcağız - Güncel
 - Güncelleme:
OMÜ'de Türkçe'yi öğrenen yabancı öğrencilere sertifikaları verildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezince (OMÜ TÜRKÇE) mezuniyet töreni düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezince (OMÜ TÜRKÇE) mezuniyet töreni düzenlendi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen "Yabancılara Türkçe Öğreticiliği Sertifika Programı"nın sonunda 45 öğrenciye bitirme sertifikaları verildi.

OMÜ TÜRKÇE Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman, burada yaptığı konuşmada, 60 saat teorik, 40 saat uygulama olmak üzere 100 saatlik eğitim programlarını tamamlayan öğrencilerin bitirme sertifikası almaya hak kazandığını söyledi.

Merkeze 2021-2022 akademik yılında 380 yabancı öğrencinin kayıt yaptırdığına işaret eden Şişman, "Eğitim sürelerini tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerimiz için hem şenlik programı hem de mezuniyet töreni düzenledik. Mevcutta 250 öğrencimizin daha eğitimleri devam ediyor. Gelecek yıl merkezimizde 500 öğrencinin kaydını yapacağız. 2013 yılında kurulan merkezimizde bugüne kadar 2 bin 500 uluslararası öğrenci Türkçe öğrendi." dedi.

Etkinlikte Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler çeşitli gösteriler de sundu. ???????

AA / Mehmet Kumcağız - Güncel

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mustafa Kemal Atatürk Araştırma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title