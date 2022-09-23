CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Şeker pancarı taban fiyatı çiftçiyi memnun etmedi. 50 liralık bir destekle bin 450 liralık taban fiyat, çiftçinin beklentisini karşılamadı. Çiftçinin beklentisi, bin 700 lira civarında bir taban fiyattı. Bir yıl önce 93 bin olan şeker pancarındaki çiftçi sayısı, bu yıl 78 bine düştü. Sürekli olarak çiftçi sayısı azalıyor. Önümüzdeki süreçte, şeker fiyatlarının artması yanında çiftçinin ekim yapmama riski de bu şekilde büyüyor” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Şeker pancarı taban fiyatı çiftçiyi memnun etmedi. 50 liralık bir destekle bin 450 liralık taban fiyat, çiftçinin beklentisini karşılamadı. Çiftçinin beklentisi, bin 700 lira civarında bir taban fiyattı. Bir yıl önce 93 bin olan şeker pancarındaki çiftçi sayısı, bu yıl 78 bine düştü. Sürekli olarak çiftçi sayısı azalıyor. Önümüzdeki süreçte, şeker fiyatlarının artması yanında çiftçinin ekim yapmama riski de bu şekilde büyüyor" dedi.

Ömer Fethi Gürer, bugün yaptığı açıklamada, bin 450 lira olarak açıklanan şeker pancarı taban fiyatının çiftçiyi memnun etmediğini belirterek şunları söyledi:

"ŞEKER PANCARI TABAN FİYATI ÇİFTÇİYİ MEMNUN ETMEDİ"

"Şeker pancarı taban fiyatı çiftçiyi memnun etmedi. 50 liralık bir destekle bin 450 liralık taban fiyat, çiftçinin beklentisini karşılamadı. Çiftçinin beklentisi, bin 700 lira civarında bir taban fiyattı. Geçtiğimiz yıl şekerin kilosu 5 lira 70 kuruştu, bugün özel fabrikaların şekerinin kilosu 26 lirayı geçmiş durumda. Özel fabrikalarda şekerdeki artış, ne yazık ki üreticinin şeker pancarındaki fiyat artışı şekline dönüşmedi. Öyle olunca çiftçi mutlu değil.

"ŞEKER FİYATLARININ ARTMASI YANINDA ÇİFTÇİNİN EKİM YAPMAMA RİSKİ DE BÜYÜYOR"

Bir yıl önce 93 bin olan şeker pancarındaki çiftçi sayısı, bu yıl 78 bine düştü. Sürekli olarak çiftçi sayısı azalıyor. Rekolte geçtiğimiz yıllarda verim artışıyla dengelense de sorun giderek derinleşiyor. Önümüzdeki süreçte, şeker fiyatlarının artması yanında çiftçinin ekim yapmama riski de bu şekilde büyüyor."