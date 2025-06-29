Ömer Çelik'ten Sabri Ugan İçin Başsağlığı Mesajı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, hayatını kaybeden ünlü spor spikeri Sabri Ugan için başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik, Ugan'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tedavi gördüğü hastanede vefat eden spor spikeri Sabri Ugan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabındaki mesajında, usta spor spikeri Sabri Ugan'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
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