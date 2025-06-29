Ömer Çelik'ten Sabri Ugan İçin Başsağlığı Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tedavi gördüğü hastanede vefat eden spor spikeri Sabri Ugan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabındaki mesajında, usta spor spikeri Sabri Ugan'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.