Olimpiyat Şampiyonu Laura Dahlmeier, Pakistan'da Geçirdiği Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

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Alman biatloncu Laura Dahlmeier, Karakoram Sıradağları'nda dağ tırmanışı sırasında düşen kayaların çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tırmanış partneri kazayı yaralanmadan atlattı.

Olimpiyat şampiyonu Alman biatloncu Laura Dahlmeier, Pakistan'da dağ tırmanışı sırasında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

The New York Times'ın haberine göre, deneyimli dağcı olan Dahlmeier, Karakoram Sıradağları'na tırmanışı sırasında düşen kayaların kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Dahlmeier'in tırmanış partneri Marina Krauss ise kazayı yaralanmadan atlattı.

"Pakistan Alpine Club" yetkilisi Karrar Haidri, Dahlmeier'in 28 Temmuz'da Karakoram Sıradağları'nda yaklaşık 5 bin 500 metre yükseklikteki Laila zirvesinde kaza geçirdiğini bildirdi.

Bölge yetkilisi Faizullah Firak, 31 yaşındaki Alman sporcunun ölümünü teyit etti.

Dahlmeier, kariyeri boyunca olimpiyatlarda iki altın ve bir bronz madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
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