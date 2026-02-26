Haberler

Karaman'da Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği müsabakaları düzenlenecek

Güncelleme:
3-4 Mart'ta Karaman'da gerçekleştirilecek olan Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği'nde toplam 509 sporcu mücadele edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, etkinliğin Karaman'da düzenlenmesinin önemine vurgu yaptı.

Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği müsabakaları 3-4 Mart'ta Karaman'da gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda farklı iller ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplam 509 sporcu birincilik için mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Müsabakaların sorunsuz geçmesi için hazırlıkların tamamlandığını aktaran Karadeniz, "Bu büyük organizasyonun Karaman'da düzenlenmesi hem spor altyapımızın gücünü göstermesi hem de genç sporcularımızın gelişimine katkı sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

