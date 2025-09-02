OKA Yönetim Kurulu Toplantısı Tokat'ta Gerçekleştirildi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) eylül ayı Yönetim Kurulu toplantısı, Tokat'ta gerçekleştirildi.

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Vali Abdullah Köklü'nün ev sahipliğinde, Samsun Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Tavlı'nın başkanlığında bir otelde gerçekleştirildi.

Tavlı, toplantıda yaptığı konuşmada, "Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) 2025 yılı dördüncü Yönetim Kurulu Toplantısı için bölgemizin tarım ve turizm potansiyeli ile ön plana çıkan şehri Tokat'ta, siz değerli Yönetim Kurulu üyelerimiz ile bir araya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye Yüzyılının, sürdürülebilirliğin yüzyılı olması için çevre koruma, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme bileşenleri çerçevesinde 2053 vizyonu doğrultusunda ilgili bakanlıkların katkısı ile önemli çalışmalar yürütülmektedir. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası desteğiyle 26 kalkınma ajansı aracılığı ile uygulama süreci başlayan Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında 3 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilen Orta Karadeniz'de Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı başvuru süreci devam etmektedir." ifadelilerini kullandı.

Toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıya, Çorum Valisi Ali Çalgan, Amasya Valisi Önder Bakan, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile diğer Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.