OKA Yönetim Kurulu Toplantısı Amasya'da Gerçekleştirildi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) nisan ayı yönetim kurulu toplantısı, Amasya'da gerçekleştirildi.

Amasya Valisi Önder Bakan'ın ev sahipliğinde, Samsun Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Tavlı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ajansın mali destek programları değerlendirilerek, 2025 yılı fizibilite programı çerçevesinde katma değerli üretim ve turizm temalarında yapılan başvurular karara bağlandı.

Ayrıca, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında bölgede uygulanabilecek projeler de ele alınırken, mart ayında yayımlanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Belgesi de gündeme taşınarak, bölgedeki yüksek teknolojili üretim potansiyelinin artırılmasına yönelik proje başlıkları da istişare edildi.

Toplantıda, sanayide sürdürülebilirlik ve çevresel hassasiyetleri ön plana çıkaran "Yeşil Dönüşüm" konusu ele alındı. Bu kapsamda, OKA ile Türk Standartları Enstitüsü Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü iş birliğinde hayata geçirilecek "Yeşil Organize Sanayi Bölgesi Sertifikasyon Projesi Eğitim ve Danışmanlık Programı" da değerlendirildi.

Toplantıya, Çorum Valisi Ali Çalgan, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile diğer yönetim kurulu üyeleri de katıldı.