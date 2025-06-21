ÖİB'den Taşınmaz Satışları ve İmar Planı Değişikliklerine Onay

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmaz satışları ile imar planları değişikliklerine onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti ÖİB adına kayıtlı, Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu-1 Mahallesi'ndeki taşınmazların 3 milyar 100 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren RAL Prestij Gayrimenkul Geliştirme AŞ'ye satışı uygun bulundu.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorkun Mahallesi'ndeki iki taşınmazın 202 milyon 250 bin lira ve 185 milyon 250 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Polen Turizm Yatırımları AŞ'ye satışı onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki taşınmazların 408 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satılmasına onay verildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu adına kayıtlı İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Yıldız Mahallesi'ndeki taşınmazın 725 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Akkuş Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye satışı uygun bulundu.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere Mahallesi'ndeki taşınmazın 73 milyon 500 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Onay Gayrimenkul Danışmanlık Ltd. Şti'ye satışı onaylandı.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı İzmir'in Güzelbahçe ilçesi Kahramandere Mahallesi'ndeki taşınmazın 88 milyon 400 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Onay Gayrimenkul Danışmanlık Ltd. Şti'ye satılmasına onay verildi.

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi, Mehmetçik Mahallesi'ndeki taşınmazın 155 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Saraç İnşaat Tekstil Tarım Hayvan Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ye satışı uygun bulundu.

İmar planı değişiklikleri

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsamında bulunan İstanbul'un Ümraniye ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlara ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği onaylandı.

Elektrik Üretim AŞ'ye kayıtlı özelleştirme kapsamındaki Manisa'nın Soma ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin hazırlanan imar planı değişikliğine onay verildi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsamında bulunan Muğla'nın Datça ilçesi, Datça Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlara ilişkin hazırlanan imar planı değişikliğine de onay verilmesi kararlaştırıldı.