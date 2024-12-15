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Oğuzlar'da Yarım Asırlık Berberlik Geleneği

Oğuzlar'da Yarım Asırlık Berberlik Geleneği
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Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, 1970'li yıllardan beri bir araya gelen Adem Kıdak, kardeşi Hüseyin Kıdak ve Abdullah Karaoğlan, yarım asırdır berberlik mesleğini birlikte sürdürüyor. Emekliliğine rağmen mesleğini bırakmayan Adem Kıdak, üç kuşaktır süren bu geleneğin önemine dikkat çekti. Berberlik mesleğini gençlere tavsiye eden üç berber, birlikte çalışma sürecinin mutluluğunu paylaştı.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 1970'li yıllarda iş yaşamında bir araya gelen ikisi kardeş üç berber, yarım asırdır mesleği birlikte sürdürüyor.

İlçede yaşayan Adem Kıdak, 1965'te çırak olarak başladığı berberlik mesleğinde 1970'te kendi iş yerini açtı.

Kardeşi Hüseyin Kıdak'ı da aynı yıl yanında yetiştirmeye başlayan Adem Kıdak, 1974'te çırak olarak işe aldığı Abdullah Karaoğlan'ın da usta olmasını sağladı.

İkisi kardeş üç berber, 1970'li yıllarda kesişen yollarını bir daha ayırmadı.

Çeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki berber dükkanı, her gün erken saatlerde, 1974'te çırak olarak işe başlayan, sonraki yollarda ortak olan Abdullah Karaoğlan tarafından besmele ve dua ile açılıyor.

Tıraş takımlarını hazırlayan, temizlik yapan, kış aylarında da sobayı yakan Karaoğlan, dükkanı güne hazırlıyor.

Ardından Adem ve Hüseyin Kıdak kardeşler dükkana gelerek işe başlıyor.

Emekli olmasına rağmen çalışmayı bırakmadı

70 yaşındaki Adem Kıdak, AA muhabirine, 59 yıldır sürdürdüğü berberlik mesleğini çok sevdiğini söyledi.

İlk açtığı dükkanda 30 sene çalıştığını, 25 yıla yakın süre de şimdiki dükkanında tıraş yaptığını belirten Kıdak, "Çırak olarak yetiştirdiğim kardeşim Hüseyin ve Abdullah Karaoğlan ile çalışmaya devam ediyoruz. Sağ olsunlar, bana karşı saygılılar. 16 yıl önce emekli oldum. Halen mesleğimi devam ettiriyorum." dedi.

65 yaşındaki Hüseyin Kıdak da 50 yıldır bir arada çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Artık yetiştirmek üzere çırak bulamadıklarını anlatan Kıdak, "Biz bugünlere birlikte erdik ama yetiştirecek çırak bulamıyoruz. Şükürler olsun, çok tatlı bir meslek. Gençlere bu mesleği tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"Saygı, sevgi, güven olduktan sonra neden ortaklık devam etmesin"

59 yaşındaki Abdullah Karaoğlan ise 1974'te ilkokulu bitirdikten sonra Adem Kıdak'ın dükkanında çıraklığa başladığını dile getirerek, "1981 yılına kadar çırak olarak çalıştım. Ardından Adem ve Hüseyin usta ile ortak olduk üçümüz. 50 yıldır mesleğimizi devam ettiriyoruz. Gayet güzel anlaşıyoruz. Birbirimize saygı, sevgi, güven olduktan sonra neden ortaklık devam etmesin. Ben ustamdan memnunum, inşallah onlar da benden memnundur." ifadelerini kullandı.

Berberlik mesleğiyle üç çocuk büyüttüğünü ifade eden Karaoğlan, "Mesleğimiz gayet güzel, hiçbir daim ölmeyecek bir meslek. Herkese bu mesleği yapmayı tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ise yıllardır Adem Kıdak'a tıraş olduğunu söyledi.

Üç berberin de ilçenin sevilen esnafı olduğunu belirten Cebeci, "54 yaşımdayım, daha okula gitmezken babamın elimden tutup getirdiği berber ağabeyimiz Adem usta. Bir yerde bir hasta olursa, köylerdeki hastaların da berberi yine Adem ağabeyimiz." dedi.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel
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