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İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında bugün başlayacak zirvede AB vatandaşı öğrencilerin İngiltere'deki üniversitelerde eğitim alırken yerli öğrenci statüsünde ücretlendirilmesi konusundaki pürüzler nedeniyle bir anlaşma imzalanmayacak.

Sky News kanalının bir AB yetkilisine dayandırdığı haberine göre, İngiltere ile AB arasında bugün onaylanması planlanan 3 anlaşmaya imzalar atılmayacak.

AB'nin İngiltere'de üniversite eğitimi alan kendi vatandaşı öğrencilerden İngiliz öğrencilerle aynı ücretin alınması talebi bulunduğunu dile getiren AB yetkilisi, İngiltere'nin bu talebi onayladığını, ancak bu konuda yapılacak anlaşmanın şartlarının gelecek altı ay içinde belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Buradaki zamanlama ve pürüzler nedeniyle yiyecek ve içecekler, karbon salınımı ve Gençlik Tecrübe Programı konularındaki 3 anlaşmanın bugünkü İngiltere-AB Zirvesi'nde imzalanmayacağını söyledi.

Haberde ayrıca İngiltere'nin AB'nin "Made in Europe" girişimine katılmak istediği, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın da bu alanda sağlanacak bir ilerlemeye göre üniversite ücretleri konusunda tavizler verebileceği ifade edildi.

İngiltere'nin AB'nin "Elektrik Ortak Pazarı"na girmeyi arzu ettiği de belirtilirken AB'nin ise buna karşılık İngiltere'den birliğin sosyal uyum fonlarına katkıda bulunmasını talep ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA