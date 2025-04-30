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Öğrenciler Samsun'da Turistik Geziler Gerçekleştiriyor

Öğrenciler Samsun'da Turistik Geziler Gerçekleştiriyor
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YURT LİG Masa Tenisi Bölge Şampiyonası için Samsun'a gelen 113 öğrenci, Bafra ilçesinin turistlik yerlerini ziyaret etti. Bafra Etnografya Müzesi'ni gezen öğrenciler, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gözlem yaptı.

YURT LİG Masa Tenisi Bölge Şampiyonası için Samsun'a gelen öğrenciler, turistlik yerleri gezdi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı Zonguldak, Sinop, Çorum, Amasya, Bolu, Düzce, Bartın ve Karabük'teki yurtlarda Samsun'a gelen 113 öğrenci Bafra ilçesinin turistlik bölgelerini gezdi.

Bafra Etnografya Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, daha sonra Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde gözlem yaptı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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