Koçaeli'de boğularak hayatını kaybeden çocuğun ailesi, oğullarıyla birlikte denize giren başka bir çocuğun kaldığı eve saldırdı. Polis çevrede güvenlik önlemleri aldı ve bir kişi yaralandı.

Oğlunu boğularak kaybeden aile o eve saldırdı

KOCAELİ - Koceeli'de boğularak hayatını kaybeden çocuğun ailesi taş, sopa ve av tüfeğiyle, oğullarıyla birlikte denize giren başka bir çocuğun kaldığı eve saldırdı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken olaylarda bir kişi yaraladı.

Olay, 14 Temmuz günü Darıca Millet Bahçesi Plajı'nda meydana geldi. 3 çocuk saat 14.00 sıralarında serinlemek için denize girdi. Saat 19.30 sıralarında bir çocuktan haber alınamaması üzerine ekipler harekete geçti. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmanın ardından denize girdikten 8 saat sonra 13 yaşındaki Özgür Mert Demirkıran'ın cansız bedeni bulundu. Demirkıran'ın cansız bedeni karaya çıkarılırken yakınlarının feryatları yürekleri burktu. Denize girerek Demirkıran'ın naaşına sarılmak isteyen yakınları zor teselli edildi.

Hayatını haybeden Özgür Mert Demirkıran'ın ailesi, oğullarıyla birlikte denize giren 2 çocuktan birinin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi'nde ikamet ettiği eve saldırdı. Taş, sopa ve av tüfeği kullanılan kavgada korku dolu anlar yaşandı. Evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Olaylar esnasında bir kıraathanenin camları kırılırken, C.S. isimli şahıs ise başından hafif yaralandı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan evine saldırılan ailenin babasının, Özgür Mert Demirkıran'ın boğulduktan sonra kıyıda kalan eşyalarını yaktığı, ardından çocuğunu alarak şehir dışına çıkmaya çalıştığı iddia edildi.

Olayla, ilgili inceleme başlatıldı.