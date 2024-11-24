Off-road araçlarıyla Kurtuluş Savaşı alanlarını gezdiler

İstanbul Off-Road Kulubü üyesi 57 kişi, 27 araçla Sakarya Meydan Muharebesi alanlarını barındıran Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçelerini gezdi.

Türkiye'de kurulan ilk off-road kulübü olarak çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten İstanbul Off Road Kulübü Başkanı Mahir Alp, "İstanbul'dan çıktık, burada Milli Mücadelenin bizzat tanığı olmak için geldik. 103 yıl geçse de burayı, o milli mücadeleyi hissetmek ve yaşamak için buradayız. Vatan ne zor şartlarda kazanılmış burada gördük. Dedelerimizi saygıyla ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi alanlarına tamamen doğada kalmak şartıyla 6 gün 700 kilometrelik gezi düzenlediklerini ifade eden kulüp üyesi Fatih Eren ise "Bu gezi, bizim için atalarımıza, dedelerimize ve Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e adeta bir saygı duruşu niteliğinde. Bu geziye düzenlememizdeki temel amaç, kulüp üyelerimizin milli bilincini artırmak, bu bölgenin Sakarya Meydan Muharebesinin halkımız tarafından daha duyulur ve bilinir hale getirmek." ifadelerini kullandı.

İstanbul Off-Road kulübü üyesi grup 23-24 Kasım'da Haymana bölgesinde Mangal Dağı, Türbetepe, İkiztepeler, Demirözü Kalesi, Polatlı bölgesinde İnler Katrancı köyünde bulunan Gazitepe yi ziyaret ettikten sonra geceyi Gazitepe'nin eteklerinde kamp yaparak geçirdi.

Gece boyunca üzerine kar yağan ekip 24 Kasımda Ilıcaözü deresi, Avdanlı mevzileri, Sarıçal tepe, Yıldız Dağında yağan kara ve soğuğa rağmen öğleyin Sakarya köyündeki müzeyi ve 12. Grup Şehitliğini ziyaret etti. Burada saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyarak Öğretmenler gününü kutladı. Daha sonra Kartaltepe ziyareti gerçekleştirildi.