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Ödemiş'te 40. Geleneksel Çaylı Rahvan At Yarışları 12 kategoride yapıldı

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Ödemiş'te 40. Geleneksel Çaylı Rahvan At Yarışları 12 kategoride yapıldı Haber Videosunu İzle
Ödemiş'te 40. Geleneksel Çaylı Rahvan At Yarışları 12 kategoride yapıldı
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde 40. Geleneksel Çaylı Rahvan At Yarışları, Çaylı Mahallesi'nde 12 kategoride gerçekleştirildi. Çeşitli illerden atların mücadele ettiği yarışlar, Ödemiş Belediyesi ve federasyon işbirliğiyle düzenlendi; dereceye girenlere ödülleri verildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 40. Geleneksel Çaylı Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi.

Çaylı Mahallesi'ndeki yarışlar 12 kategoride yapıldı.

Yarışma ağası seçilen Mustafa Karatekeli, güneşli havanın da etkisiyle güzel bir yarış olduğunu, geleneği yaşatmanın heyecanını duyduklarını söyledi.

Çaylı Mahalle Muhtarı İsmail Güçlü de Ödemiş Belediyesi, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, Çaylı Rahvan Atları Binicilik ve Yetiştiricilik Spor Kulübü Derneği ve Çaylı Muhtarlığı işbirliği ile organize edilen yarışlarda çeşitli illerden atların mücadele ettiğini belirtti.

Yarışların sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA
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