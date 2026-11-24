Nvidia'nın Huang'ı yeniden göreve getirmesi ABD borsalarında güçlü yükseliş sağladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang'ı yeniden göreve getirme kararı, yapay zeka hisselerine yatırımcı ilgisini artırdı ve ABD borsalarında pazartesi günü güçlü yükselişe yol açtı. S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endekslerinde 9 Nisan 2025'ten bu yana en büyük günlük artış kaydedildi.
NEW YORK, 24 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki New York Menkul Kıymetler Borsası, 23 Kasım 2026.
ABD merkezli teknoloji şirketi Nvidia'nın şirketin eski başkanı ve CEO'su Jensen Huang'ı yeniden göreve getirme kararıyla, yapay zeka hisselerine yönelik yatırımcı ilgisi arttı ve ABD borsalarında pazartesi günü güçlü yükseliş görüldü. S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endekslerinde, 9 Nisan 2025'ten bu yana en büyük günlük artış kaydedildi. (Fotoğraf: Liu Yanan)
Kaynak: Xinhua