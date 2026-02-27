Dtso Başkanı Kaya: "Nusaybin Sınır Kapısı 31 Mart'ta Açılacak"

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye'nin Suriye'ye açılan Mardin'deki Nusaybin Sınır Kapısı'nın 31 Mart günü açılacağını belirterek, sınır kapısının açılmasıyla Suriye ile ticaretin yeniden başlayacağını kaydetti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Meclis Toplantısı, Meslek Komite Başkanları ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Nevin İl'in yönettiği toplantıda konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Nusaybin Sınır Kapısının açılması, Kobani'ye insani yardım ve kamuoyunda tartışılan 13 ilde 16 mega endüstriyel bölge kurulması kararına dair değerlendirmelerde bulundu.

Mega endüstriyel bölge planın bölgesel kalkınma dengelerini bozabileceği ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu'dan yeni bir ekonomik göç dalgası yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunan Kaya, uygulamanın hedeflenen çerçevenin dışına çıktığını belirtti. Kaya, şunları söyledi:

"Biz bu çalışmanın doğru olmadığına ve amacının dışında gerçekleşeceğine inanıyoruz. Çünkü bu 1960'lardan başlayan 2002'den sonra sonuçları açıklanan teşvik sisteminin bir benzeri kabaca. O teşvikte nasıl ki yatırımların yüzde 60'ı 1. ve 2. bölgeye gidip yüzde 10'u 5. ve 6. bölgeye gittiyse bugün de oraya yapılacak olan sanayi tesisleri, bölgeden hem emek, hem beyin göçü çekecek. Hem uygulama Türkiye için atıl bir durum oluşturacak. Ayrıca özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden fabrikaların bile oraya gitmesine sebep olacak bir uygulama. Biz bu olmasın derken olacaksa tanımının doğru olmasını söylüyoruz. Yani eğer depremse mevzu o zaman Şanlıurfa, Diyarbakır gibi yerler de depremde 2. ve 3. bölge illeridir."

Planın özellikle genç nüfusu yüksek Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde yeni bir göç dalgasına yol açabileceğini belirten Kaya, deprem gerekçesiyle oluşturulan statünün adil biçimde tanımlanması gerektiğini ifade etti. Kaya, "Genç nüfus bizim bölgede daha fazla. Bize göre tamamen yanlış bir politika. Bölge illeri de aynı şekilde bu destekten faydalanmalı ve mega sanayi bölgesi ilan edilmelidir. Çünkü bu adımlar atıldığı zaman farklı teşvik mekanizmaları da devreye gireceği için bölgeden insanlar fabrikalarını oraya taşımak gibi bir boyuta gidecekler. Bununla ilgili gerekli açıklamaları yapmakla birlikte özellikle bölge ticaret ve sanayi odaları olarak bölge milletvekillerimizi, odalar üzerinden bilgilendirip bir diyalog yürüteceğiz. Kesinlikle bunun bu şekilde bu illerle hayata geçmesini engellemek için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz" diye konuştu.

Kobani'ye 2'nci yardım TIR'ı gidecek

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu ile birlikte yürütülen Suriye'nin Kobani kentine yönelik insani yardım kampanyasına değinen Kaya, "Bildiğiniz üzere Kent Koruma ve Dayanışma Platformu olarak bir çalışma başlattık. Özellikle odamızın öncülük ettiği ve meclis üyelerimiz, meslek komite üyelerimizin büyük destekleriyle gerçekten çok önemli yardım toplandı. Tabi temel hedefimiz bu yardımın abluka altındaki Kobani'ye bir an evvel ulaştırmaktı. Mürşitpınar Kapısı'ndan yardımların en hızlı şekilde ulaştırmak önceliğimizdi. Ancak talebimiz AFAD yetkilileri ve iki temsilcimiz eşliğinde başka bir kapıdan Kobani'ye ulaştırılacağı şeklinde oldu. İnsani yardım ulaştı. Bizim için asıl olan oydu. Bunu sağladık. Abluka altındaki bölgeye ilk kez sivil organizasyonla yardımlar ulaşmış oldu. Şimdi ikinci bir kampanya için sürekli duyurular yapıyoruz. Yardımlar toplanıyor, görüşmelerimiz devam ediyor. Aynı yöntem ile toplanan insani yardım malzemelerini Mürşitpınar veya Nusaybin Sınır Kapısı'ndan yine iki arkadaşımızın nezaretinde Kobani'ye ulaştıracağız" dedi.

Uzun süredir kapalı olan Nusaybin Sınır Kapısı'nın 31 Mart itibarıyla yeniden açılacağı bilgisini aldıklarını dile getiren Kaya, sınır kapısının açılması ile birlikte hem yardımların daha kolay ulaştırılacağını hem de Suriye ile ticaretin yeniden başlayacağını kaydetti.

