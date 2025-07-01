Nurol Teknoloji'nin Kredi Notu 'A (tr)' Olarak Teyit Edildi

Nurol Teknoloji'nin Kredi Notu 'A (tr)' Olarak Teyit Edildi
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Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Ticaret AŞ'nin Ulusal Kurum Kredi Rating notu, finansal sağlamlığı ve stratejik yönetim kapasitesinin güvencesi olarak 'A (tr)' seviyesinde teyit edildi. Şirket, yüksek öz kaynak yapısı ve inovatif ürün geliştirme kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Nurol Teknoloji Sanayi ve Madencilik Ticaret AŞ'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notu "A (tr)" seviyesinde teyit edildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, JCR Avrasya Derecelendirme AŞ tarafından hazırlanan rapor, şirketin finansal sağlamlığı ve stratejik yönetim kapasitesine duyulan güveni ortaya koydu.

Raporda, Nurol Teknoloji'nin yüksek öz kaynak yapısı, operasyonel karlılığı, etkin risk yönetimi ve disiplinli mali yaklaşımı ön plana çıktı.

Rapor, ağırlıklı olarak dövize endeksli sözleşmelerle şekillenen gelir yapısının, şirketi kur dalgalanmalarına karşı koruduğunu vurguladı. Ayrıca mevcut proje portföyünün, gelecekteki gelirlerin öngörülebilirliğini sağlayan önemli bir unsur olduğuna dikkati çekildi.

AR-GE odaklı üretim anlayışı ve ileri teknolojiye dayalı altyapısıyla öne çıkan Nurol Teknoloji, özellikle balistik seramik ve kompozit zırh çözümlerinde sahip olduğu yerli üretim kabiliyeti sayesinde hem üretici hem de teknoloji geliştirici kimliğiyle değerlendirildi.

Şirketin savunma sanayisine yönelik yenilikçi ürün geliştirme kabiliyeti, rekabet avantajını güçlendiren faktörler arasında yer aldı.

Nurol Şirketler Topluluğu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nurol Teknoloji, ABD'de NT Armor ve NT Cera markaları ile Almanya'da Industrie Keramik Hochrhein (IKH) şirketinin satın alınmasıyla uluslararası varlığını pekiştirdi. Bu yatırımlar, ihracat kapasitesini artırırken, global pazarlarda şirketin kurumsal güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini destekliyor.

Teyit edilen "A (tr)" kredi notu, Nurol Teknoloji'nin güçlü finansal yapısı, stratejik büyüme vizyonu ve uluslararası pazarlardaki sağlam konumuyla hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal - Güncel
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